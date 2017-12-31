Страдания по курортному сбору и скандалы года: Кубань-2017

Зоя Емельянова, , 10:00 — REGNUM

2017 год для Кубани прошел под знаком протестов обманутых дольщиков и обсуждения курортного сбора. Чем ещё запомнится 2017 год для жителей Краснодарского края — в обзоре ИА REGNUM.

Политика: выборы и коррупция

Безусловно, одним из главных политических событий 2017 года на Кубани стали выборы депутатов краевого Законодательного собрания. Конкурс в парламент, по итогам регистрации, составил 11 человек на место, а кандидатов выдвинули пять партий — «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Коммунисты России». Списки партий «Родина» и «Яблоко» не прошли регистрацию в краевой избирательной комиссии, не сумели зарегистрироваться и кандидаты от «Партии Великое Отечество».

Больших предвыборных скандалов на Кубани практически не было — за исключением истории в Анапе, когда местные власти пытались повысить явку за счет учителей: местное управление образование разослало циркуляр «о контроле за процессом голосования педагогических работников». Впрочем, в администрации Анапы тут же заявили, что начальник управления «неверно интерпретировала поручение о необходимости информирования сотрудников образовательных учреждений о новом порядке голосования избирателей по месту нахождения». А за несколько дней до дня голосования о готовящихся массовых фальсификациях сообщила КПРФ.

В итоге в день голосования Краснодарский край оказался в лидерах по числу обращений в связи с нарушениями законодательства. О фальсификациях и вбросах заявили представители КПРФ и «Справедливой России».

Несмотря на то, что 11 сентября крайизбирком признал выборы состоявшимися — 70,77% избирателей проголосовали за «Единую Россию», КПРФ набрала 11,53%, ЛДПР 11,15%, а еще «Справедливая Россия» и «Коммунисты России» не преодолели пятипроцентный барьер, — нарушениями на выборах занялись следователи. В итоге на двух избирательных участках итоги голосования все же отменили.

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3 sajinka2 Коррупция

Не обошлось в этом году и без коррупционных скандалов. Самый крупный из них произошел в начале года — правоохранители задержали одного из вице-губернаторов края, которого заподозрили в совершении сразу нескольких преступлений.

Так, следствие полагает, что чиновник, курировавший вопросы архитектуры и строительства, превысил должностные полномочия и участвовал в организации схемы перевода средств застройщику перинатального центра в Сочи: речь идет о хищении около 200 млн рублей. Кроме того, теперь уже бывшему заместителю губернатора Вениамина Кондратьева (он освободил подчиненного от должности в день задержания) вменяется незаконное получение двух гектаров под застройку в пригороде Краснодара. Бывшего чиновника отправили под домашний арест.

Об этом подробнее: На Кубани вице-губернатор задержан и отправлен в СИЗО

Летом в центре скандала оказался другой крупный чиновник — мэр города Апшеронска Владимир Бырлов. Его заподозрили в совершении ДТП, в котором пострадал подросток, МВД возбудило дело об административном правонарушении.

«Подросток сам въехал на велосипеде в мою машину, которая вообще стояла, не двигалась, — рассказал тогда журналистам сам мэр Апшеронска. — Когда он въехал в мой автомобиль, я вышел, помог ему подняться, а затем по мобильному телефону мы позвонили его маме и вместе дождались её прихода».

Однако несмотря на утверждение мэра о том, что машина «стояла», суд все же принял решение лишить чиновника права на вождение автомобиля на 12 месяцев.

Курортный сбор: скорее жив, чем мертв

Одним из важнейших событий этого года для Кубани (а также для ряда других регионов) стало введение курортного сбора — решение после длительного обсуждения летом этого года было принято Госдумой, а осенью — уже региональным парламентом.

Впрочем, на Кубани нововведение изначально восприняли с опасениями. В частности, министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди высказал предположение, что расходы на организацию взимания сбора могут превысить доходы от него.

Читайте об этом: Расходы на курортный сбор могут превысить доходы от него: Краснодар

Однако уже в мае губернатор Кондратьев заявил: Кубань в целом готова к введению курортного сбора. Более того, уже после принятия закона Госдумой Кондратьев заявил, что такое решение было необходимо давно.

«В 2017 году край посетили почти 16 млн отдыхающих, но разве можно сказать, что курорты купаются в деньгах? В Геленджике санаторно-курортная отрасль формирует только 28% местного бюджета, в Анапе — 10%, в Сочи — 53%», — заявил тогда губернатор.

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В итоге, чтобы не пугать туристов, которые, как предупредили эксперты, вполне могут променять кубанские курорты на турецкие, краснодарские власти решили остановиться на ставке сбора в размере 10 рублей в день. При этом сбор не коснётся жителей Краснодарского края — все они будут освобождены от его уплаты. Прибыль уже предварительно посчитана. По словам министра, при этой ставке Краснодарский край в 2018 году получит от курортного сбора ориентировочно 270 млн рублей.

Об этом: Решение принято: в Краснодарском крае утвердили сумму курортного сбора

Скандал года

На звание «скандал года» в Краснодарском крае претендует история со свадьбой дочери судьи Краснодарского краевого суда.

История началась с публикации видео якобы со свадьбы на Кубани на странице в Instagram столичного адвоката Сергея Жорина. Как сообщалось, молодоженам подарили автомобиль Bentley, также на торжествах выступали приглашённые звезды эстрады Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева, Николай Басков. Торжество некие «эксперты» оценили в 2 млн долларов, а о скандале стало известно даже в Кремле.

Мать невесты, судья, тогда заявила, что торжество оплатил ее бывший супруг — отец девушки. Обошлось торжество в резиденции «Галич-Холл», согласно предоставленным документам, в сумму около 4,5 млн рублей.

Саму судью обвиняли и в связях с криминальном миром и даже в покупке диплома. Впрочем, проверка прокуратуры показала, что ни одно обвинение не соответствует действительности.

Президент и дороги

«Прямая линия» с президентом РФ, итоги которой позже были собраны в знаменитую «зеленую папку» и стали косвенной причиной отставок ряда глав регионов, затронула и Краснодарский край.

В своем видеообращении студент из столицы Кубани продемонстрировал состояние дороги по улице Новороссийской, больше напоминающей проселочную. На проблему тут же отреагировал глава Кубани Вениамин Кондратьев, который сообщил, что таких улиц в Краснодаре сегодня — 46, и проблема не в разовом ремонте, а в системной работе.

По теме: Звонок в студию: глава Кубани отреагировал на вопрос Путину о дорогах

Война за нацпарк

Летом одной из главных тем для СМИ стала смена директора Сочинского национального парка. Николай Пеньковский был уволен с поста директора нацпарка после выявленных нарушений, и в июне эту должность заняла, с приставкой «и.о.», Дарья Филиппова, до этого работавшая замминистра природных ресурсов Крыма. Позже в СМИ появилась информация о том, что Филиппова является родственницей вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина. При этом против назначения Филипповой выступил полномочный представитель президента России в Южном Федеральном округе Владимир Устинов.

Читайте об этом: В Сочинском нацпарке серьёзный скандал из-за смены директора

В итоге директор нацпарка был назначен в конце августа — им стал Игорь Гуцал, работавший в системе Мосприроды.

В начале сентября про нацпарк вновь вспомнили — в связи с вскрывшимися несанкционированными вырубками деревьев ценных пород: как выяснили экологи, краевое минприроды продало 10 делянок, находившихся в границах парка, для коммерческих рубок. Тогда же заявлялось, что министерство природных ресурсов Краснодарского края затягивает процедуры по переводу земель из категории лесных в земли особо охраняемых природных территорий, тем самым создается возможность для коммерческой заготовки древесины на территории лесничества, фактически охраняемой природной территории федерального значения.

Стояние дольщиков

Одной из главных тем 2017 года стала проблема обманутых дольщиков — и вообще контроля за строительством в регионе.

10 MichaelGaida Строительство

В январе по итогам встречи представителей мэрии с представителем компании «Счастье», которая является застройщиком многоэтажек ЖК «Счастье», было заявлено, что дольщики получат свои квартиры через шесть — восемь месяцев, то есть в июне-августе.

Об этом: Затянулось: «Территорию счастья» в Краснодаре застройщик намерен достроить

Однако в августе выяснилось, что проблемные дома (их должны были сдать еще в 2015 году) не введут в строй даже до конца года. В октябре дольщики «Счастья» вышли на акции протеста, а затем — объявили голодовку.

И снова голодовка: В Краснодаре на акцию протеста вышли обманутые дольщики

И это была далеко не первая голодовка, объявленная жителями Кубани, отчаявшимися получить уже оплаченное жилье: в январе на эту меру пошли дольщики других долгостроев — ЖК «Анит-Сити», а в сентябре голодали дольщики все того же «Счастья».

Интересно и другое: данные Минстроя и администрации региона о числе жителей Кубани, являющихся обманутыми дольщиками, существенно разнятся. Так, по данным на сентябрь, которые привела журналистам директор департамента жилищной политики Минстроя РФ Ольга Корниенко, Кубань лидировала среди регионов РФ по числу обманутых дольщиков — в реестр был включен 6461 человек с 59 объектов. По информации министерства строительства Краснодарского края, на октябрь в реестре обманутых дольщиков Кубани числились лишь 862 человека по 57 объектам. А по данным МВД, только в Краснодаре к середине года на застройщиков было возбуждено 25 уголовных дел.

11 succo Суд

Еще один скандал произошел в июле: разгневанные жители Геленджика перекрыли трассу М-4. Таким образом люди выступили против решения о сносе жилого дома, возведенного незаконно. 14-этажный дом в течение нескольких лет строился на земле, которая предназначалась под другие цели. А после того, как дом построился, администрация распорядилась его снести — невзирая на то, что квартиры в доме уже проданы.

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Птичий грипп и смерть дельфинов

2017 год для Краснодарского края начался со вспышки птичьего гриппа, причем карантин был объявлен сразу в трех районах региона. Вирус выявили у диких птиц — к счастью, введенные меры дали эффект, и заболевание не распространилось на крупные птицеводческие хозяйства. Однако, как позже стало известно, от вируса погибли почти полторы сотни диких лебедей.

Читайте об этом: Птичий грипп на Кубани: карантин введен в трёх районах

Более 130 лебедей погибли от птичьего гриппа на Кубани

В течение года с Кубани приходили тревожные новости: в Черном море обнаружены мертвые дельфины — не один или два, а десятки: только в мае было зафиксировано почти 70 смертей. Специалисты долго не могли сойтись во мнении, что именно стало причиной гибели животных. Назывались самые разные версии: загрязнение акватории, губительное влияние гидролокаторов или других акустических систем, паразиты в организмах животных либо распространившаяся вирусная инфекция

В конце декабря о причинах гибели дельфинов высказался и прокурор края Сергей Табельский: по его мнению, дельфины, скорее всего, погибли из-за вирусной инфекции. Версию о же о загрязнении акватории Черного моря он категорически опроверг.

Подробнее: Стало известно, от чего в Черном море погибли дельфины

Пива нет, но есть вино

С января 2017 года на Кубани ввели запрет на розничную торговлю пивом и пивными напитками на первых этажах жилых домов и в пристройках — закон, ожидаемый прежде всего простыми жителями.

Сложности возникли после того, как закон вступил в силу: под запрет попали более 600 торговых точек, что вызвало резко негативную реакцию у предпринимательского сообщества — представители малого бизнеса предложили ввести мораторий на действие нового закона, мотивировав предложение тем, что от закрытия «пивных» потребитель никуда не денется. Власти же с предпринимателями не согласились — закон действует.

Кстати, в преддверии Нового года в Заксобрании края предложили изучить ситуацию с продажей алкоголя и выйти с инициативой по ограничению продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах уже в Госдуму.

По теме: «Пивной закон» на Кубани: Предприниматели требуют объявить мораторий

При этом одной из первых инициатив кубанских властей в 2017 году стало предложение о введении минимальной цены на отечественное вино. Как заявил тогда глава края Вениамин Кондратьев, «минимальная цена на бутылку вина гарантировано спасет от подделок и даст возможность выпускать качественное кубанское вино».

По теме: Кубань ратует за введение минимальной цены на вино

Метро, электромобили, самолеты и судьба муниципального транспорта

В феврале 2017 года стало известно о планах властей Кубани по популяризации электромобилей: на традиционном инвестфоруме в Сочи было подписано соглашение о создании специальных «зеленых зон» — в Сочи и Адлере — для въезда только электромобилей. При этом глава региона заявил, что электромобили должны стать основным видом транспорта на территории городов-курортов края.

В этом году в Краснодаре обострилась ситуация с общественным транспортом: МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» оказался в сложнейшей финансовой ситуации, накопив к июлю долгов на 800 млн рублей. Причем сложности у МУПа были давно, за полгода там сменились два директора, шли разговоры о сокращениях на предприятии.

Часть денег на погашение долга — 200 млн рублей — тогда же, в июле, было решено выделить из городского бюджета.

В тот же летний месяц стало известно о сложностях другого транспортного предприятия, крупнейшего в Сочи — «Сочиавтотранс». Длительное время предприятие несло убытки, над МУПом нависла угроза банкротства из-за автобусов, взятых в лизинг перед Олимпиадой 2014 года. В итоге было решено сохранить предприятие — но, чтобы хоть как-то решить финансовые проблемы, было сокращено несколько десятков сотрудников.

Транспортные проблемы в столице края предлагалось решить запуском наземного метро — его проект мэрии разработчики представили в начале года. Первую линию, кстати, намеревались запустить уже к сентябрю этого же года, а весь проект оценили в 100 млн рублей. Впрочем, реализация этой идеи затормозилась почти сразу — власти города засомневались в экономической эффективности проекта.

Подробнее: Осенью в Краснодаре могут запустить наземное метро

Проект «Наземки» в Краснодаре споткнулся об экономическую эффективность

В ноябре в столице региона была представлена предварительная схема канатного метро. Протяженность самого «кольца», согласно проекту, должна составить 29 км, ещё семь — пересекающая его линия. Проект предлагал девять остановок, в числе которых «Западный обход», «Немецкая деревня», «Красная площадь», «Стадион ФК «Краснодар», «Ботанический сад», «Троллейбусное депо». В час такой вид транспорта сможет перевозить порядка 6—6,5 тысячи человек. Вместимость подвесных кабин доходит до 38 мест. При этом они могут развивать скорость до 40 км в час. Впрочем, в итоге никаких конкретных решений по проекту принято не было.

А вот другой крупный транспортный проект на Кубани реализовать удалось — в июне состоялось открытие новой взлетной полосы аэропорта Краснодара: события ждали четыре года, а в строительство объекта вложили более четырех миллиардов рублей.

По теме: На взлёт: новая взлётно-посадочная полоса открыта в аэропорту Краснодара

В 2017 году также открылся новый аэровокзал в Анапе, общий же пассажиропоток в аэропортах Краснодарского края за 11 месяцев 2017 года вырос на 8% — до 10 с лишним миллионов пассажиров.

Реновация или крушение надежд?

В июле в Сочи обрушился многоквартирный аварийный дом, в результате погибла одна женщина. Обрушившееся здание было построено в 1933 году, признано аварийным, но не расселено. Причем, по заявлению властей, собственники квартир в доме сами отказались от предоставленных им новых квартир — кого-то не устроил метраж предложенного жилья, кого-то — расположение дома.

Читайте по теме: В Сочи обрушился жилой дом: одна женщина погибла

А также: Обрушение аварийного дома в Сочи: власти озвучили, кто виноват в трагедии

Между тем уже в декабре на Кубани активно обсуждался вопрос внедрения московского опыта реновации в Краснодарском крае, в частности, в Сочи — об этом заявлял глава Минстроя РФ Михаил Мень. Впрочем, губернатор Вениамин Кондратьев позже заявил, что пока реновацию на Кубани не рассматривают — из-за низкого интереса строительного бизнеса к проекту.

Кубок Конфедераций и Фестиваль молодежи и студентов

Одним из главных событий года в регионе стало проведение Кубка конфедераций FIFA — он проводился с 17 июня по 2 июля 2017 года. Сочинский стадион «Фишт» принял четыре матча: три групповых и один полуфинальный. Так, сочинцы и гости города смогли посмотреть матч с участием сборных Германии, Австралии, Мексики.

В октябре Сочи вновь принимал гостей — на это раз участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который прошел в октябре. В масштабном мероприятии приняли участие почти 25 тыс. гостей из 188 стран мира.

Потеря-2017

22 июня скончался ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Николай Жуган. Ему было 100 лет. Почетный гражданин Краснодара, член Краснодарской краевой общественной организации Героев — на Кубани его называли легендой. Николай Жуган участвовал в битвах под Сталинградом, под Кенигсбергом и Варшавой, на Курской дуге. Отважный летчик бомбил фашистов в их логове — Берлине, за что в 1944 году был удостоен звания Героя Советского Союза. После войны командовал авиационной дивизией.

По теме: Его называли легендой: в Краснодаре скончался летчик-герой Николай Жуган

Убийства детей и ДТП

Первой крупной трагедией 2017 года стала гибель четырех подростков в середине января в Тимашевском районе: дети гуляли по замерзшей реке и провалились под лед. Из пятерых подростков спастись смог лишь один.

Читайте об этом: Гибель подростков на Кубани: спасли только одного

В январе же произошла еще одна трагедия — погиб 10-летний мальчик. О пропаже сына сообщила его мать: ребенок играл на улице, а затем, промочив ноги, отправился домой. Но до дома он не дошел. Тело мальчика нашли спустя трое суток поисков — ребенок погиб от переохлаждения.

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В середине февраля в Краснодаре произошло крупное ЧП — загорелся шестиэтажный жилой дом. В результате погиб один человек, а жители полусотни квартир остались без жилья. Тогда же неожиданно выяснилось, что дом, возведенный еще в 2010 году, построен… незаконно.

Об этом подробнее: В результате пожара в Краснодаре сгорело 20 квартир

В мае Кубань потрясло громкое убийство — жертвой стала 12-летняя девочка. Ребенок пропал с хутора. Тело ребенка нашли в русле реки, по подозрению тогда же задержали местного жителя, который являлся супругом тети погибшей девочки.

Об этом: Следствие считает смерть пропавшей девочки на Кубани убийством

Самым же крупным ЧП в 2017 году стала авария, в которой погибли 19 рабочих «Таманьнефтегаз». Авария произошла утром 25 августа: в районе поселка Волна в Краснодарском крае в море упал автобус, в котором с вахты ехали работники компании-подрядчика и ЗАО «Таманьнефтегаз». Подрядная организация занималась строительством пирса, входящего в систему таманского порта. По предварительной информации, причиной аварии стали неисправные тормоза автобуса.