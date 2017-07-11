Обрушение аварийного дома в Сочи: власти озвучили, кто виноват в трагедии

Краснодар, , 08:14 — REGNUM Жертв, к которым привело обрушение части двухэтажного дома в Сочи, можно было избежать. Как заявили местные власти, собственники аварийного здания 1933 года постройки по улице Виноградной, 6 сами отказались от переселения из опасного дома, который был признан таковым ещё в 2005 году, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии олимпийской столицы 11 июля.

Как пояснили в горадминистрации, дом попал под программу расселения на 2013 год. 25 собственников из 31 квартиры переехали в новое жильё в том же микрорайоне, выделенное мэрией. А вот жильцы шести квартир отказались от переселения и всех предложенных им вариантов. По заверениям властей, им предлагалась даже большее по площади и стоимости жильё. Однако оставшимся собственникам этого показалось мало и они пытались, в частности, добиться предоставления нескольких отдельных квартир на семью.

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Кубань обещает ликвидировать все аварийные дома до 2017 года

О том, что оставаться в доме опасно для здоровья и жизни, все владельцы квартир знали: они неоднократно в устной и письменной форме были уведомлены о необходимости переезда из аварийного здания. Но по каким-то причинам предложения властей они игнорировали.

«В настоящее время этот вопрос находится в судебной плоскости, по решению которого будет организовано их принудительное расселение», — уточнили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в двухэтажном доме по улице Виноградной, 6 обрушилась часть ветхой кирпичной трубы. В результате погибла женщина. Сейчас оставшиеся жильцы аварийного дома переселены в маневренный фонд — пансионат «Нева». Затем их переселят в новые квартиры, которые зарезервированы за ними с 2013 года.

Добавим, что все аварийные дома, признанные таковыми до 1 января 2012 года, в Краснодарском крае власти обещали ликвидировать до осени 2017 года. На эти цели предусмотрено более 2,8 млрд рублей: 1 млрд 78 млн рублей будут направлены из средств Фонда содействия и реформирования ЖКХ и свыше 1 млрд 72 млн рублей — из краевого и местных бюджетов. В итоге количество аварийных многоквартирных домов должно сократиться более чем в 4,5 раза.

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