В Мордовии, Осетии, Алтайском и Краснодарском краях отменены итоги выборов

Москва, , 14:08 — REGNUM На девяти участках в нескольких российских регионов отменены итоги выборов. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«По Республике Мордовия отменены итоги на двух избирательных участках, — рассказала она, — в одном случае возбуждено уголовное дело, в другом — проводится доследственная проверка, освобождены от должности председатели Ленинского и Пролетарского ТИК города Саранска, а также 20 председателей участковых избирательных комиссии», — сказала председатель ЦИК.

Как передает ТАСС, Памфилова отметила, что в Республике Северная Осетия-Алания «отменены итоги голосования на двух избирательных участках, освобождена от должности председатель ТИК Пригородного района». Глава ЦИК добавила, что также отменены итоги голосования на трех участках в Алтайском крае, а в Краснодарском крае «отменены итоги голосования на двух избирательных участка».