Кубань: Мэра Апшеронска лишили прав за сбитого подростка

Апшеронск, Краснодарский край, , 08:13 — REGNUM История со сбитым подростком-велосипедистом в городе Апшеронске Краснодарского края получила своё логическое продолжение. Виновный в дорожно-транспортном происшествии наказан. Глава города Владимир Бырлов, который стал фигурантом в деле о ДТП, теперь в течение года не сможет сесть за руль автомобиля, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 июня.

Бырлов был привлечён к административной ответственности по статье «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» и лишён водительских прав сроком на 12 месяцев. Так решил районный суд Апшеронска. Сам обвиняемый с решением суда не согласен и намерен его оспаривать, пишет автомобильный портал Кубани «За рулём».

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло вечером 10 июля. На пересечении улиц Профсоюзной и Ворошилова города Апшеронска водитель автомобиля Volkswagen сбил 14-летнего велосипедиста. Затем, оставив номер телефона, покинул место ДТП. Позже, как заявили в ГУ МВД региона, виновник аварии сам явился в отдел полиции. В отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ.

По свидетельству очевидцев, за рулём служебной иномарки находился мэр города Апшеронска Владимир Бырлов. У градоначальника есть своя версия произошедшего. По его словам, подросток сам въехал на велосипеде в его стоящий на перекрестке автомобиль.

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