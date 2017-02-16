Четверг, 16 Февраля 2017 года
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В результате пожара в Краснодаре сгорело 20 квартир

Происшествия
Губернатор Краснодарского края возложил вину на произошедшее на организаторов незаконного строительства

Краснодар, 16 февраля 2017, 00:59 — REGNUM  При крупном пожаре в многоэтажном жилом доме в Краснодаре, произошедшем 15 февраля, выгорело 20 квартир. Об этом сообщил и.о. начальника краевого управления МЧС России Александр Тарарыкин.

«При пожаре выгорело порядка 20 квартир. Данные будут уточняться после ликвидации пожара», — приводит слова представителя МЧС телеканал RT.

Сообщается, что пожар был локализован, к настоящему времени открытое горение ликвидировано.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём микроблоге в Twitter заявил, что ответственность за произошедшее должны нести организаторы строительства, которое, как установлено, было самовольным.

«Ответственных за ЧП установит следствие. Но если по совести: за эту беду должен ответить застройщик и тот, кто узаконил такой дом», — написал Кондратьев.

Как передавало ИА REGNUM, пожар в жилом шестиэтажном доме в Краснодаре вспыхнул во второй половине дня 15 февраля. К моменту прибытия пожарных огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров площади. Из здания были эвакуированы около 200 человек. На месте пожара было обнаружено тело одного погибшего.

По данным прокуратуры, дом был возведён в 2010 году незаконно. По факту произошедшего начата доследственная проверка.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил администрации города оказать помощь жителям дома, в частности, с временным размещением.

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Пожары в жилых домах
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