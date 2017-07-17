Путину известно о перекрытии трассы «Дон»

Москва, , 14:11 — REGNUM Информация о перекрытии трассы М-4 «Дон» поступила в Кремль, но без подробностей, сообщил журналистам 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы, действительно, читали новости о таком перекрытии, — сказал он. — Нам известно, что это имело место, но по сути я ничего вам не могу сказать — просто не обладаю информацией».

Как ранее сообщало, 17 июля на трассе «Дон» в Краснодарском крае образовался затор, причиной которого стал несанкционированный митинг. Организаторы мероприятия — жители незаконно построенного в Геленджике дома, который городская администрация распорядилась снести.

Речь идет о здании по улице Красногвардейская, 79. 14-этажный дом несколько лет возводился без разрешения на федеральной земле, предназначенной под строительство лабораторного корпуса.

Трасса была перекрыта гробами, символизирующими «жертвы дома». Участники акции держали плакаты с просьбой о помощи к российскому президенту Владимиру Путину.

Отметим, что в Геленджике на сегодня с нарушениями возводятся более 40 строений. Только в I квартале 2017 года специалистами управления муниципального земельного контроля администрации города было вынесено 40 требований (предписаний) на приостановление строительства и устранение нарушений градостроительного и земельного законодательства.

Читайте ранее в этом сюжете: Гробы на трассе М-4 «Дон» и наказание митингующих: выходные в Геленджике