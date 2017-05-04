Кубань готова к введению курортного сбора

Краснодар, , 13:47 — REGNUM Краснодарский край готов ввести курортный сбор. Об этом журналистам сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондартьев, передает 4 мая корреспондент ИА REGNUM. При этом глава региона отметил, что остается подождать только принятия соответствующего федерального закона. Когда это произойдет, уже известно.

Законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», который предусматривает введение курортного сбора с 1 января 2018 года в экспериментальном порядке, Кабмин РФ одобрил в конце апреля.

Размер курортного сбора, в соответствии с проектом федерального закона, не превысит 100 рублей в сутки. При этом, например, отдыхающие в Адлере будут платить больше, чем те, кто выбрал для отдыха Темрюкский район.

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«Вопрос введения курортного сбора для Кубани особо актуален»

«Сбор может быть дифференцирован в зависимости от территории. Так, размер сбора в Сочи должен отличаться от суммы, взимаемой с туристов, например, в Темрюкском районе. Будет учитываться и сезонный фактор», — уточнил Вениамин Кондратьев.

Также предполагается, что целый ряд граждан будет пользоваться льготами. Речь идет о ветеранах войны, инвалидах, несовершеннолетних детях, малоимущих семьях. Каждый регион получит право самостоятельно установить этот перечень, так же как и размеры курортного сбора.

Как в очередной раз отметил Вениамин Кондратьев, подобная мера является необходимостью, так как количество отдыхающих в крае не пропорционально сумме, которая поступает от туристической отрасли в бюджет региона. А, согласно законопроекту, средства от сбора будут поступать в региональный бюджет через специально созданные фонды и направляться исключительно на развитие инфраструктуры и благоустройство курортных городов. Только на реконструкцию водопроводного хозяйства в курортной зоне требуется минимум 14,8 млрд рублей, привел цифры глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября 2016 года президент РФВладимир Путинраспорядился ввести в России механизм курортного сбора.

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