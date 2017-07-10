Понедельник, 10 Июля 2017 года
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В Сочи обрушился жилой дом: одна женщина погибла

Происшествия

Дом был частично расселен

Сочи, Краснодарский край, 10 июля 2017, 19:19 — REGNUM  Часть двухэтажного жилого дома обрушилась в городе Сочи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления МЧС по Краснодарскому краю, обрушение произошло около 16:30 10 июля, на улице Виноградной.

В МЧС пояснили, что в здании отрезаны вода и газ, жители дома были частично расселены.

По данным «Вести-Сочи», в результате обрушения погибла женщина 65 лет. Кроме того, как сообщается, несколько лет назад в этом доме произошел пожар.

Сейчас оставшиеся жильцы этого дома переселены в пансионат «Нева».

В МЧС сообщили, что в ликвидации последствий обрушения задействованы 35 спасателей. Ситуация находится под контролем МЧС.

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Обрушения зданий