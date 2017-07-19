В завтрашний день Кубань хочет шагнуть с курортным сбором

Краснодар, , 14:10 — REGNUM Закон о курортном сборе Краснодарскому краю нужен был ещё 10 лет назад. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев, комментируя принятый в третьем чтении Госдумой РФ соответствующий документ, передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

«Но если мы почувствуем, что из-за него поток отдыхающих будет проседать, мы просто этот сбор обнулим. Мы должны быть уверены, что закон позволит курортам Краснодарского края шагнуть в своем развитии в завтрашний день. В противном случае мы можем оказаться во дне вчерашнем», — считает глава региона.

По его словам, никаких серьёзных капиталовложений в курорты Краснодарского края в последние 30 лет не было.

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"В 2017 году край посетили почти 16 млн отдыхающих, но разве можно сказать, что курорты купаются в деньгах? В Геленджике санаторно-курортная отрасль формирует только 28% местного бюджета, в Анапе — 10%, в Сочи — 53%», — привёл примеры Вениамин Кондратьев.

Но эти средства не покрывают расходы муниципалитетов на подготовку к курортному сезону, добавил губернатор. Так, Анапа заработала за прошлый сезон 192 млн рублей, а на подготовку к лету потратила 421 млн рублей. Геленджик получил от курортной сферы в 2016 году 475 млн рублей. При этом потребность города только на благоустройство составляет 553 млн рублей. Кроме того, значительных вложений требует реконструкция водопроводного хозяйства Черноморского побережья и система энергоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, именно Краснодарский край выступал одним из инициаторов введения курортного сбора. По словам Кондратьева, данная мера необходима для развития инфраструктуры прибрежных территорий.

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Кубань готова к введению курортного сбора

Напомним, согласно закону, курортный сбор в качестве эксперимента введут в 2018 году на Кубани, в Крыму, Ставропольском и Алтайском краях. В первый год сумма сбора не будет превышать 50 рублей в сутки. В дальнейшем она может быть увеличена до 100 рублей. В 2018 году 70% собранных средств будет направляться в бюджеты муниципальных образований, 30% — в региональную казну. Затем все 100% средств будут оставаться в муниципалитетах. Эксперимент продлится до 2022 года.

Максимальная сумма курортного сбора, которая изначально называлась, — 150 рублей. В начале июля депутат Госдумы от Сочинского округа Константин Затулин предложил снизить предельную ставку курортного сбора до 50 рублей за сутки.

«В соответствии с законопроектом правительства, в субъекте должен быть создан «Фонд развития курортной инфраструктуры», куда должны поступать деньги от курортного сбора. И в дальнейшем эти средства должны перераспределяться на нужды развития курортной инфраструктуры. Я предлагаю 80% собираемого курортного сбора оставлять в распоряжении Сочи с тем, чтобы эти деньги тратились на нужды города», — подчеркнул тогда Затулин, общаясь с журналистами.

В край же будет уходить 20% от сборов. По мнению депутата, курортный сбор уж точно никак не повлияет на турпоток в город и принесет солидную суму на его развитие.

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