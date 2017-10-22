Сочи, Краснодарский край, , 13:22 — REGNUM Первый заместитель руководителя администрации президента РФ, глава российского оргкомитета Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) Сергей Кириенко назвал фестиваль молодежи в Сочи большим международным событием

По его словам, ВФМС-2017 стал рекордным по числу участников фестивалей молодежи

«Фестиваль состоялся как большое международное событие», — сказал Сергей Кириенко в воскресенье журналистам.

«Всего у нас приняли участие почти 25 тыс. молодых людей из 188 стран. Это абсолютный рекорд для всех фестивалей молодежи», — отметил Сергей Кириенко.

По его словам, организаторам фестиваля помогали 5 тысяч волонтеров, в том числе 100 волонтеров ООН.

Всего организаторы выдали более 67 тысяч аккредитаций, добавил он.

«Общее количество людей, которое у нас было аккредитовано, 67 670 человек», — отметил первый заместитель главы администрации президента РФ.

Служба безопасности XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов оперативно справилась с повышенной нагрузкой, заявил Сергей Кириенко журналистам.

«Отдельные слова благодарности хотел бы сказать всем службам безопасности: полиции, федеральной службе охраны и всем службам, которые занимались безопасностью. Сложная задача такая», — сказал Сергей Кириенко.

Он пояснил, что повышенная нагрузка служб безопасности, в частности, была связана с тем, что количество участников фестиваля оказалось большим, чем планировалось изначально. Например, делегация Непала прибыла в составе 290 человек вместо предоставленной квоты на 60 участников. Также сказался высокий интерес молодежи к образовательной программе. Вместо запланированных шести тысяч участников на образовательные площадки ежедневно приходило не менее восьми тысяч. Всего на ВФМС прошло 818 дискуссионных образовательных мероприятий.

Сергей Кириенко выразил уверенность, что участники фестиваля молодежи в Сочи вернутся в Россию.

«Молодежь активная. Каждый из них отправлял десяткам и сотням своих друзей свои впечатления каждый день. Уверен, что они вернутся», — сказал Сергей Кириенко журналистам в рамках итоговой пресс-конференции ВФМС.

Сергей Кириенко также поблагодарил за работу на фестивале журналистов.

«Я убежден что ваша работа не менее, а, скорее, более важна, чем работа всех остальных организаторов и участников фестиваля, потому что много людей к нам приехало, но это очень мало по сравнению с теми, кому это интересно», — сказал глава российского оргкомитета ВФМС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Президент РФ Владимир Путин, выступая перед участниками фестиваля 21 октября, выразил надежду, что участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов, завершающегося в Сочи, уедут на родину с частицей России в своем сердце.

«Уверен, что, уезжая из России, вы оставите здесь частичку своего сердца, — заявил он на шоу «Россия», которое проходит на фестивальной Медал Плаза, — Но Россия всегда останется в вашем сердце».

Глава государства отметил, что фестивальная неделя пошла на пользу 30 тыс. молодых людей, приехавшим на это мероприятие со всего мира.

«Спасибо, что доверяете нам», — сказал президент собравшимся.

«Знаю, что на фестивале царила абсолютно необычная энергетика — так же, как она царит сегодня на этой площади, — это энергетика молодых», — подчеркнул он.

«Будущее начинается здесь и сегодня, и будущее — это вы!», — заключил Владимир Путин свое выступление фразой на английском языке.

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