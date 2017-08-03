Полпред Путина в ЮФО пошел против племянницы Рогозина

Сочи, Краснодарский край, , 20:37 — REGNUM Полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном Федеральном округе Владимир Устинов выступил против назначения Дарьи Филипповой, которая является племянницей вице-премьера Дмитрия Рогозина, на должность директора Национального парка Сочи. Об этом сегодня, 3 августа, передает «Эхо Москвы» со ссылкой на письмо Устинова на имя министра природных ресурсов РФ Сергея Донского.

В письме Устинов пишет, что всесторонне изучил кандидатуру Филипповой и считает, что она не подходит на должность директора Национального парка Сочи.

Полпред указывает, что Филиппова получила образование по специальности «журналистика», а также работала в различных коммерческих и общественных организациях, которые никак не были связаны с природоохранной сферой.

Кроме того, выяснилось, что Филиппова за последние пять лет сменила пять мест работы, с периодичностью от полутора лет до одного месяца. Также, по данным Устинова, за последние полтора года за Филипповой числятся около 40 административных правонарушений.

В связи со всем вышеизложенным, Устинов считает нецелесообразным назначение Филипповой на должность директора Национального парка Сочи.

В Министерстве природных ресурсов дали расплывчатый комментарий. Там отметили, что действительно представляли кандидатуру Филипповой, но назначать её на должность директора Сочинского национального парка (СНП) не планировали.

Пресс-служба полпреда Устинова комментариев не предоставила.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Дарью Филиппову, которая, опять же по данным СМИ, является племянницей вице-премьера Рогозина, назначили на должность директора Сочинского национального парка.

Что касается СНП, то это второй самый посещаемый туристами национальный парк после московского Лосиного острова. Последние 15 лет директором СНП был Николай Пеньковский.

Но в отношении Пеньковского проводится ведомственная проверка.