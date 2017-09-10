ЦИК назвал регионы-рекордсмены по обращениям в ходе выборов

Москва, , 21:23 — REGNUM Больше всего обращений по ходу выборов на «горячую линию» ЦИК поступило из Москвы — более 500, что составляет около 40%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«По Москве поступило 523 обращения», — сказала Памфилова, отметив, что это самый высокий показатель по России.

По Московской области в ЦИК поступило 120 сообщений, уточнила Памфилова.

По выборам в Бурятии было 12 обращений, в Карелии — 9, в Крыму — 1, в Алтайском крае — 33, в Краснодарском крае — 56.

«Иркутская область — 10, Калининградская область — 14, Кировская — 4, Курганская область — 0, Ленинградская область — 20, Московская область — 120… Москва — 532», — сообщила Памфилова.