В Сочинском нацпарке серьёзный скандал из-за смены директора

Сочи, Краснодарский край, , 22:11 — REGNUM В Министерстве природы РФ пока не приняли решения относительно нового директора Сочинского национального парка. Как заявили 1 августа в пресс-службе Минприроды, в настоящее время рассматривается несколько кандидатов на пост директора вместо экс-руководителя Николая Пеньковского.

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Мурада Керимова, временно назначенная администрация выполняет функции антикризисного управления на время проверки ФГБУ «Сочинский национальный парк».

Согласно опубликованной на официальном сайте парка информации, исполняющим обязанности директора ФГБУ «Сочинский национальный парк» в настоящее время является Дарья Филиппова.

В феврале 2017 года она была назначена на должность заместителя министра экологии и природных ресурсов Республики Крым. Как указано на официальном сайте министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, в 1997 году Филиппова окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и получила высшее образование по специальности «Журналистика». В 2004 году окончила Международную школу дизайна по специальности «Декорирование». Работала в большей степени в коммерции.

Бывший директор парка Николай Пеньковский рассказал изданию «КоммерсантЪ» об истории своего увольнения. По его словам, в апреле 2017 года ему позвонили из Минприроды и попросили устроить на работу «молодого специалиста» из Москвы. Он предложил ей должность вице-президента по туризму Ассоциации заповедников и национальных парков.

«Она согласилась, но попросила выделить офис «для команды». Господин Пеньковский ответил, что государственными помещениями он не распоряжается, «пусть едет в Москву и согласовывает этот вопрос». Госпожа Филиппова уехала и не вернулась, а через месяц в Москву вызвали самого директора», — пишет «Ъ».

"7 июня в кабинете министра природы Сергея Донского мы обсудили запланированный на сентябрь Международный экологический форум в Сочи, который должен стать кульминацией года экологии, — рассказал «Ъ» Николай Пеньковский.— Совершенно нормальная встреча, ничего не предвещало, как говорится. Выхожу от министра, меня просят зайти в отдел кадров. И там говорят: принято решение, что вы должны уйти с должности. Выбирайте — пишете сейчас по собственному либо вас уволят приказом министра».

12 июня министр назначил директором Сочинского нацпарка Дарью Филиппову.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов также прокомментировал причины увольнения Пеньковского:

«К сожалению, мы вынуждены констатировать нарушения, выявленные Счетной палатой РФ, в том числе признаки нецелевого расходования бюджетных средств во время работы бывшей администрации. Более того, считаем, что информация, приведенная в СМИ со слов Н. Д. Пеньковского, не только не соответствует действительности, но и направлена на срыв проверки его хозяйственной деятельности, а также деятельности его близких родственников, также работников нацпарка».

Между тем экологи обеспокоены тем, кто возглавит нацпарк в Сочи.

«Мы переживаем, если вдруг придёт человек некомпетентный и начнёт строительство чего-то, что противоречит федеральному законодательству, не будет воспринимать институт публичных слушаний, начнутся реконструкции», — заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ОЭОД «Зелёная Россия» Константин Курченков.

По его словам, не нужно фанатизма и экстремизма, не нужно закрывать особо охраняемые природные территории колючей проволокой:

«Нужно напомнить, что в особо охраняемых территориях запрещены объекты капитального строительства, вырубка зелёных насаждений. Нужно наблюдать за тем, чтобы не ухудшалась экология, а улучшалась».

Стоит добавить, что информация СМИ о якобы родственных связях и.о. директора нацпарка в Сочи с вице-премьером Дмитрием Рогозиным официального подтверждения не получила.