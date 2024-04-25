Черкассы, Украина, 25 апреля, 2024, 12:30 — ИА Регнум. В Черкасской области повреждён объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава военной администрации Игорь Табурец.

Кадр из видео

«По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе», — написал Табурецв своем Telegram-канале.

Минобороны России на данный момент не сообщало о нанесении ударов по данному региону.

Удары ВС РФ по критической инфраструктуре Украины

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, согласно данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Так, 23 апреля назначенные Киевом власти временно оккупированной Украиной части Херсонской области заявили о повреждении в областном центре объекта критической инфраструктуры.

Днём ранее, 22 апреля, украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове. Глава подконтрольной киевскому режиму Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов позднее уточнил, что в результате удара в Харькове повреждение получила телевышка.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3884441" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что на уничтоженной в Харькове телевышке могли находиться системы наведения ударов ВСУ по территории Белгородской области.

По его словам, сейчас украинские власти технически не в состоянии быстро восстановить телевышку в Харькове, с которой можно было контролировать достаточно большую территорию.

19 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенковсообщил, что российские военные нанесли 34 групповых удара по объектам на Украине в период с 13 по 19 апреля в ответ на попытки ВСУ причинить ущерб промышленности и энергетике России.

Отмечалось, что ВС России применили высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования и дроны. Они атаковали объекты энергетической отрасли, оборонные заводы, железнодорожную инфраструктуру Украины. Также удары нанесли по арсеналам и хранилищам топлива для военной техники и средствам противовоздушной обороны.

Групповой удар ВС РФ 11 апреля

Неделей ранее, 11 апреля, Конашенков доложил, что ВС РФ поразили объекты топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины, также отвечая на попытки Киева нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России. За период с 6 по 12 апреля по этим объектам нанесён один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, все цели поражены.

В свою очередь украинские СМИ 11 апреля сообщили, что удары были нанесены по критической инфраструктуре в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях.

В этот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Киевской области нанесён удар по одной из крупнейших на Украине Трипольской ТЭС. Позже стало известно, что Трипольская ТЭС полностью уничтожена в результате ночного удара.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3884441" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Вынужденный ответ России

Москва вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России, заявил 11 апреля президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко, подчеркнув, что из гуманитарных соображений от такого ответа в зимний период Россия воздерживалась.

«Мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам последнее время и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть, мы даже, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имею в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее», — сказал российский лидер.

В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также отметил, что удары ВС России по ТЭК Украины является ответным шагом на попытки киевского режима нанести ущерб российским объектам газовой отрасли.

Последствия для Украины

24 апреля мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телеканала «Рада» заявил, что город больше не может самостоятельно генерировать электричество.

По его словам, сегодня собственной генерации у Харькова нет, энергоснабжение города обеспечивается за счёт других областей.

Он добавил, что в энергосистеме города сохраняется большой дефицит, поэтому введены графики отключения, которые действуют как для жителей, так и для производственных предприятий.

Комментируя удар по Трипольской ТЭС, политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов отметил, что уничтожение станции нанесло мощнейший удар по энергетической системе Украины.

Он отметил, что удар фактически лишил Украину электроэнергии. Трипольская ТЭС играла важную связывающую роль в обеспечении Киева электроэнергией. На этом фоне произойдёт полная деэлектрификация киевского режима, а также прекращение электроснабжения заводов по ремонту военной техники и важных инфраструктурных объектов, которые обеспечивают деятельность ВСУ, пояснил политолог.

По мнению Михайлова, среди населения вырастет недовольство киевским режимом, так как люди остались без возможности получать коммунальные услуги.

23 апреля национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что на Украине из-за дефицита электроэнергии второй день подряд привлекают аварийную помощь из Европы.