Москва, 11 апреля, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Уничтожение Трипольской ТЭС под Киевом нанесло мощнейший удар по энергетической системе Украины. Об этом 11 апреля заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

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Он отметил, что удар фактически лишил Украину электроэнергии. Трипольская ТЭС играла важную связывающую роль в обеспечении Киева электроэнергией. На этом фоне произойдёт полная деэлектрификация киевского режима, а также прекращение электроснабжения заводов по ремонту военной техники и важных инфраструктурных объектов, которые обеспечивают деятельность ВСУ, пояснил политолог.

По мнению Михайлова, среди населения вырастет недовольство киевским режимом, так как люди остались без возможности получать коммунальные услуги.

Он также отметил, что этот удар не последний.

«Это очень плохой звонок для киевского режима. Электроэнергетика в районе Харькова также пострадала. Нанесены удары по объектам около Кривого Рога и Днепропетровска. Это правильная тактика. Зимой такие удары не наносились, чтобы люди не замёрзли. Сейчас тепло, поэтому уничтожается вся инфраструктура. Население Украины может выйти на майданные мероприятия, чтобы убедить киевский режим договориться с Россией», — добавил эксперт.

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев отметил, что удар по Трипольской ТЭС серьёзно повлияет на работу оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе на предприятиях по ремонту военной техники.

«Стоит задача вывести из строя различные предприятия в сфере оборонно-промышленного комплекса. Это серьёзные удары по военно-экономической мощи Украины», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Киевской области нанесён удар по одной из крупнейших на Украине Трипольской ТЭС. Позже стало известно, что Трипольская ТЭС полностью уничтожена в результате ночного удара.

Украинские СМИ 11 апреля сообщили, что в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях Украины были нанесены удары по критической инфраструктуре.

Перед взрывами воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Сигналы, предупреждающие об опасности с воздуха, в некоторых областях звучали с вечера 10 апреля.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 11 апреля проинформировал, что Вооружённые силы России в качестве ответной меры на украинские атаки по российской территории нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, цели удара достигнуты, все объекты поражены.

Представитель российского военного ведомства добавил, что в результате ударов была нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, сорваны переброски резервов в районы боевых действий, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ.