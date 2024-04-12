Москва, 12 апреля, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы России с 6 по 12 апреля нанесли один массированный и 47 групповых ударов по объектам ТЭК и ВПК Украины, сообщило 12 апреля Министерство обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Удары наносились в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам ТЭК России. Использовалось высокоточное оружие и беспилотники. Все назначенные объекты были поражены, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«С 6 по 12 апреля текущего года Вооружёнными силами Российской Федерации в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесён один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины», — сказал Конашенков.

Кроме того, ВС РФ поражали базы материально-технического обеспечения противника, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ и иностранных наёмников, добавил официальный представитель Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля Конашенков сообщил, что ВС России в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесли массированный удар по объектам Украины. В результате ударов была нарушена работа предприятий ВПК Украины, сорваны переброски резервов в зоне боевых действий, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ, сказал официальный представитель Минобороны.

Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России, заявил 11 апреля президент России Владимир Путин, подчеркнув, что из гуманитарных соображений от такого ответа в зимний период Россия воздерживалась.

12 апреля Конашенков также сообщил, что в течение недели с 6 по 12 апреля ВС РФ сбили 1712 беспилотников ВСУ. На авдеевском направлении российские войска продолжили продвижение в глубину обороны противника. В тот же период ВС РФ уничтожили пять пусковых установок зенитных ракетных комплексов ВСУ. Потери противника на авдеевском, донецком и южнодонецком направлениях составили за неделю более 6000 военных.