Николаев, Украина, 11 апреля, 2024, 10:22 — ИА Регнум. В Киевской области, вероятно, нанесён удар по одной из крупнейших на Украине ТЭС — Трипольской. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

(сс) Dmitri Tovstonog

«Прилёт в Киевской области, Поражён объект энергетики. Тем более что в интернете уже появились видео горящей ТЭС», — написал Лебедев в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, утром 11 апреля украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьёзном повреждении двух теплоэлектростанций. При этом местоположение ТЭЦ в компании не указали.

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11 апреля украинские СМИ сообщили, что в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях Украины были нанесены удары по критической инфраструктуре.

Перед взрывами воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Сигналы, предупреждающие об опасности с воздуха, в некоторых областях звучали с вечера 10 апреля.

На Украине в ночь с 10 на 11 апреля в некоторых районах Одессы после взрывов пропало электричество.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.