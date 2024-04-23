Херсон, 23 апреля, 2024, 08:45 — ИА Регнум. В подконтрольной Киеву части Херсонской области получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил глава подчинённой киевскому режиму областной военной администрации Александр Прокудин.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, объект расположен в одном из населённых пунктов в подконтрольной Киеву части области, более точной информации он не привёл.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание «Зеркало недели» сообщило, что в ночь на 23 апреля в Одессе прогремела серия мощных взрывов. Подробности инцидента не приводились.

Кроме того, издание сообщило, что на Украине ночью 23 апреля взрывы раздались в Киеве. В городе сработала система ПВО.

22 апреля украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове. Глава подконтрольной киевскому режиму Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов позднее уточнил, что в результате удара в Харькове повреждение получила телевышка.