Киев, 11 апреля, 2024, 08:40 — ИА Регнум. В Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях Украины были нанесены удары по критической инфраструктуре, сообщает 11 апреля украинское издание «Бабель».

Ксения Михайлова/РИА Новости

«В Харькове и области как минимум 10 ударов по критической инфраструктуре… город Стрый в Львовской области… было восемь ракет… Взрывы раздавались во Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооружённые силы России нанесли массированный удар по Харькову. Агентура насчитала 16 прилётов в самом Харькове и соседнем Чугуеве. По данным подполья, после ударов в большей части города пропала вода, наблюдаются перебои со связью.

Перед взрывами воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Сигналы, предупреждающие об опасности с воздуха, в некоторых областях звучали с вечера 10 апреля.

На Украине в ночь с 10 на 11 апреля в некоторых районах Одессы после взрывов пропало электричество.