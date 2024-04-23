Москва, 23 апреля, 2024, 14:58 — ИА Регнум. На уничтоженной в Харькове телевышке могли находиться системы наведения ударов ВСУ по территории Белгородской области, заявил 23 апреля глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

Кадр из видео

«С учётом высоты телевышки в Харькове там располагалось, конечно, координационное оборудование для систем ПВО. В том числе не исключаю, что могли быть и системы наведения, которые работают и по территории Белгородской области», — сказал он.

По его словам, сейчас украинские власти технически не в состоянии быстро восстановить телевышку в Харькове, с которой можно было контролировать достаточно большую территорию.

Как передавало ИА Регнум, днём 22 апреля украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове. Глава подконтрольной киевскому режиму Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в этот же день уточнил, что в результате удара в Харькове повреждение получила телевышка. По его словам, в эфире ТВ после уничтожения телевышки наблюдаются перебои.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3883931" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Украинские СМИ опубликовали кадры последствий удара по телевышке. На записи видно, что верхняя часть конструкции (шпиль) упала в зелёной зоне в непосредственной близости от сохранившейся части вышки.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев позднее рассказал, что российские войска нанесли удар по средствам связи украинской системы противовоздушной обороны, которые находились на телевышке на улице Деревянко в харьковском районе Павлово Поле.