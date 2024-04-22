На Украине подтвердили повреждение телевышки в Харькове
Власти Харькова сообщили о проблемах с сигналом ТВ после повреждения телевышки
Харьков, Украина, 22 апреля, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Глава подконтрольной киевскому режиму Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил, что телевышка в Харькове получила повреждение в результате удара.
«На эту минуту есть перебои с сигналом цифрового телевидения», — написал он в Telegram-канале.
Он добавил, что во время тревоги сотрудники находились в укрытии, жертв нет.
Как передавало ИА Регнум, днём 22 апреля украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове. Подробности не приводились. Ранее в городе была объявлена воздушная тревога.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские войска нанесли удар по средствам связи украинской системы противовоздушной обороны, которые находились в телевышке на улице Деревянко в харьковском районе Павлово Поле.
Мэр Харькова Игорь Терехов позднее заявил, что в результате удара был повреждён «инфраструктурный объект».