Киев, 23 апреля, 2024, 14:49 — ИА Регнум. На Украине из-за дефицита электроэнергии второй день подряд привлекают аварийную помощь из Европы. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в Telegram-канале.

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«В энергосистеме дефицит. «Укрэнерго» второй день привлекает аварийную помощь из Европы почти круглосуточно», — следует из сообщения компании.

Уточняется, что во вторник, 23 апреля, с 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности будут применять графики ограничения мощности поставок электроэнергии.

«В Криворожской районе ограничения потребления для промышленных потребителей продолжают действовать круглосуточно. Для бытовых потребителей ограничения действуют в течение суток в Харьковской области. По состоянию на утро 23 апреля обесточено около 209 тыс. бытовых потребителей», — пояснило «Укрэнерго».

Как передавало ИА Регнум, ранее директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко пояснил, что отключения электричества на четыре-шесть часов в сутки могут наблюдаться на Украине в летние и зимние месяцы из-за повреждений объектов энергетики.

Он пояснил, что украинская энергетическая система потеряла более семи гигаватт генерации. При этом 5,2 гигаватта касается выработки энергии тепловыми электростанциями, а 1,5 гигаватта — приходится на гидроэнергетику.

Директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что крупнейшая украинская гидроэлектростанция ― Днепровская ГЭС (Днепрогэс) остановила работу По его словам, это было вызвано пожаром и серьёзными повреждениями. Ракетный удар по объекту сняли на видео.

Сирота отметил, что на восстановление Днепровской ГЭС потребуется несколько лет. Он также отметил, что точно оценить объем средств на ремонт пока невозможно, поскольку только производство некоторого оборудования займёт от 18 до 24 месяцев.