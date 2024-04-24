Харьков, Украина, 24 апреля, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Из-за серьёзных разрушений энергетической инфраструктуры Харьков лишился возможности самостоятельно генерировать электричество. Об этом 24 апреля заявил мэр города Игорь Терехов в эфире телеканала «Рада».

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, сегодня собственной генерации у Харькова нет, энергоснабжение города обеспечивается за счёт других областей.

Он добавил, что в энергосистеме города сохраняется большой дефицит, поэтому введены графики отключения, которые действуют как для жителей, так и для производственных предприятий.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар дроном-камикадзе по подстанции в районе железнодорожной станции Лосево в Харькове, после чего в городе и области начались перебои с энергоснабжением.

11 апреля украинские СМИ со ссылкой на Терехова сообщили, что в Харькове была повреждена теплоэлектроцентраль, которая питает город. Также была полностью разрушена трансформаторная подстанция.

Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена в результате удара российской армии 22 марта, сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на компанию «Центрэнерго». Ударами были разбиты все блоки, повреждено вспомогательное оборудование.