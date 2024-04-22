Харьков, Украина, 22 апреля, 2024, 15:50 — ИА Регнум. В городе Харькове произошёл взрыв. Об этом 22 апреля сообщило украинское издание «Общественное».

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Детали не уточняется. В Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Как ранее передавало ИА Регнум, днём 22 апреля взрывы прогремели в городе Николаеве на юге Украины. При этом, по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской области воздушная тревога не объявлялась.

В ночь на 21 апреля взрывы также прогремели в подконтрольных ВСУ Херсоне и Харькове. На тот момент режим воздушной тревоги действовал в Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 18 апреля сообщил, что украинские власти объявили охоту на пытающихся связаться с Россией жителей региона. Тем не менее люди пытаются выйти на связь и просят о помощи, в том числе с эвакуацией.

Также он рассказал, что из Харьковской области жителей принудительно эвакуируют, чтобы расчистить место для ВСУ и наёмников, которых, по его данным, очень много.