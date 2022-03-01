Москва, 1 марта, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Россия не наносит ударов по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Российские войска в ходе специальной операции не осуществляют каких-либо ударов по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. Это исключено», — сказал Песков.

Он напомнил, что речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударов по военным объектам, а также отметил, что в большинстве случаев с ряде СМИ пишут об огне украинских националистов, которые «используют живые объекты как щит».