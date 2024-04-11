Москва, 11 апреля, 2024, 21:37 — ИА Регнум. Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России, но при этом ВС РФ воздерживались от такого ответа в зимний период, заявил 11 апреля президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Михаил Воскресенский / РИА Новости

«Мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам последнее время и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть, мы даже, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имею в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее», — сказал президент.

После серии ударов по российским энергообъектам Москва была всё же вынуждена ответить, добавил Владимир Путин.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС России в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины.

В результате ударов была нарушена работа предприятий ВПК Украины, сорваны переброски резервов в зоне боевых действий, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ, сказал Конашенков.

11 апреля украинские СМИ сообщили, что в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях Украины были нанесены удары по критической инфраструктуре. Перед взрывами воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.