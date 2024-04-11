Киев, 11 апреля, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Трипольская ТЭС полностью уничтожена в результате ночного удара. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на «Центрэнерго».

Кадр из видео

Издание отмечает, что Трипольская теплоэлектростанция была полностью уничтожена «в результате массированного ракетного удара» в ночь на четверг, 11 апреля. По утверждению председателя наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго» Андрея Гота, слова которого приводит издание, сотрудники ТЭЦ не пострадали.

«В результате попаданий в турбинный цех вспыхнул масштабный пожар. В настоящее время компания работает над локализацией пожара», — сказано публикации.

Трипольская ТЭС является крупнейшей теплоэлектростанцией в Киевской области и одной из крупнейших на Украине в целом. Кроме того, ТЭС является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Черкасскую и Житомирскую области.

Министерство обороны России на данный момент не сообщало об ударах по этой теплоэлектростанции.

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Как передавало ИА Регнум, ранее украинские СМИ подтвердили, что на Трипольской ТЭС в Киевской области произошёл пожар. На распространённых кадрах видно, что на объекте произошёл сильный пожар. В небо поднимается столб густого чёрного дыма.

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Утром 11 апреля украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьёзном повреждении двух теплоэлектростанций. При этом их местоположение в компании не указали.

Перед взрывами воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Сигналы, предупреждающие об опасности с воздуха, в некоторых областях звучали с вечера 10 апреля.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, согласно данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.