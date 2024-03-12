Москва, 12 марта, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы России и погранслужба ФСБ утром 12 марта сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв в Белгородскую и Курскую области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным оборонного ведомства, около 3:00 мск, после интенсивного обстрела гражданских объектов украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации одновременно на трех направлениях в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.

«Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки ВСУ отражены. По противнику нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией», — отметили в Минобороны.

Вместе с тем в министерстве подчеркнули, что в результате активных действий подразделений прикрытия Государственной границы и пограничников террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, были отброшены, а нарушений государственной границы удалось не допустить.

«На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино — два танка», — добавили в военном ведомстве.

Более того, в период с 8.00 до 8.25 мск были отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Тёткино Курской области. Понеся значительные потери, противник отброшен, сообщили в Минобороны.

Отражение прорыва украинских ДРГ 12 марта

12 марта глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинская ДРГ 12 марта попыталась прорваться в село Тёткино Курской области.

По его словам, погранслужба ФСБ и ВС России успешно отразили попытку нарушить границу РФ.

Кроме того, утром 12 марта российские силы отбили попытку прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область. По словам собеседника ИА Регнум, атака была отбита у хутора Лозовая Рудка.

О том, что киевский режим наращивает группировку сил у границ Белгородской области, со ссылкой на источники сообщил 12 марта подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он рассказал, что скопление украинских военных замечено в городе Волчанске Харьковской области, который находится в десяти километрах от Белгородской области.

Эксперт добавил, что там увеличивается количество вооружения, военной техники и боевиков. Для минимизации потерь ВСУ размещают личный состав на гражданских объектах, а технику прячут во дворах жилых построек и на приусадебных участках.

В свою очередь военный корреспондент Александр Коц сообщил, что подготовка атаки украинской ДРГ на Белгородскую область была вскрыта российскими военными ещё несколько дней назад.

Коц добавил, что вражеская ДРГ, которая состояла из пехоты при поддержке танков, пыталась проникнуть на территорию Белгородской области под утро 12 марта. Также противник параллельно атаковал дронами, но их перехватили силы противовоздушной обороны.

Военкор призвал обратить внимание, как с началом атаки украинской ДРГ в Сеть стали вбрасывать видео о её продвижении, а эти кадры, вполне вероятно, были сняты заранее.

Позже официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на приграничной территории в районе Одноробовки российские войска уничтожили до 60 украинских террористов.

Напряжённость на границе

В этот же день в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России проинформировали, что при попытке проникнуть в Белгородскую и Курскую области уничтожены более 100 боевиков украинских вооружённых формирований.

«С 10 марта ФСБ России совместно с приданными подразделениями ВС России пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах указанных субъектов Российской Федерации. Уничтожено свыше 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт», — уточнили в ведомстве.

Вместе с тем в ФСБ подчеркнули, что нанесение ударов по вооруженным формированиям на границе с Украиной продолжается.

Кроме того, ведомство отметило, что публикуемые видео о якобы заходе украинских вооружённых формирований в некоторые населённые пункты Белгородской и Курской областей не соответствуют действительности.

Атаки украинских беспилотников

По данным Минобороны, всего в ночь на 12 марта над территориями семи регионов России обнаружили и сбили 26 вражеских дронов самолётного типа. Больше всего беспилотников уничтожено над территорией Курской области (11), ещё восемь аппаратов перехватили в Белгородской.

Курскую область дроны атаковали дважды за ночь. По словам губернатора региона Романа Старовойта, три беспилотника были нейтрализованы над Фатежским и Золотухинским районами и ещё три — над Курским, Солнцевским и Поныровским районами.

Позже Курская АЭС сообщила о штатной работе на фоне атак украинских беспилотников.

Отмечалось, что радиационный фон на АЭС и в районе её расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

В Белгородской области беспилотник оставил без электричества семь сёл: Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенёк, Петровка и Соловьёвка. Губернатор Вячеслав Гладков дважды объявлял ракетную опасность и несколько раз оповещал об обстрелах Шебекино и населённых пунктов Шебекинского городского округа, Белгородского и Борисовского районов.

Так, в поселке Борисовка выбиты окна в одном частном домовладении, также повреждено дорожное полотно на школьном стадионе, а в Шебекино в результате падения с последующей детонацией БПЛА осколками выбито несколько окон в двух многоквартирных домах. При одном их обстрелов Шебекино осколочное ранение лица получила женщина.

«В городе есть различные повреждения шести частных домовладений, зданий магазина, центральной районной больницы, детского сада и техникума. Также повреждены два легковых автомобиля», — пояснил губернатор области Вячеслав Гладков.

Он также отметил, что в городе Грайвороне различные повреждения выявлены в 11 частных домовладениях, повреждено пять автомобилей. Также осколками посечено здание районного суда. В сёлах Головчино, Замостье и Гора-Подол повреждены по одному домовладению.

Кроме того, украинские беспилотники были сбиты в небе над Московской, Орловской, Ленинградской, Нижегородской и Воронежской областями.

Возгорание на ТЭК в Нижегородской области

Вместе с тем в результате атаки украинского беспилотника на объекте топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области вспыхнул пожар.

К 11 часам по мск открытый огонь удалось потушить.

Реакция Кремля

Комментируя ночную атаку украинских БПЛА 12 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим продолжает террористическую активность в отношении России.

«Разумеется, продолжается террористическая активность, попытки нанесения ударов по гражданским объектам и так далее со стороны киевского режима. Наши военные начеку, СВО продолжается», — сказал Песков.

Российские военные делают всё необходимое, системы ПВО работают, отметил представитель Кремля.