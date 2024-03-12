Курчатов, Курская область, 12 марта, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Курская атомная электростанция работает в штатном режиме на фоне атак украинских беспилотников. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы станции.

КуАЭС/ТАСС

«Курская АЭС работает в штатном режиме. На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 3 и № 4. Энергоблоки № 1 и № 2 — в режиме эксплуатации «без генерации»», — сказано в сообщении пресс-службы АЭС.

Вместе с тем отмечается, что радиационный фон на АЭС и в районе её расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА над Фатежским районом. Беспилотники самолётного типа также были сбиты над Золотухинским, Курским, Солнцевским и Поныровским районами, добавил тогда он.

Позже Минобороны России проинформировало об уничтожении 25 беспилотников ВСУ, включая 11 БПЛА над Курской областью.

Кроме того, Старовойт позже сообщил, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) 12 марта попыталась прорваться в село Тёткино Курской области.

По его словам, погранслужба ФСБ и ВС России успешно отразили попытку нарушить границу РФ.