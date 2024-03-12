Кстово, Нижегородская область, 12 марта, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Открытый огонь потушили на объекте ТЭК в Кстовской промышленной зоне в Нижегородской области. Об этом сообщили 12 марта журналистам в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА Регнум

«В 10:57 мск ликвидировано открытое горение (Кстовская промзона), работы по полной ликвидации продолжаются», — говорится в сообщении.

Ранее нижегородский губернатор Глеб Никитин сообщил о локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти в Кстовской промзоне. Он отметил, что задействованных сил и средств достаточно, сотрудников предприятия удалось вовремя эвакуировать.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на объекте топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне вспыхнул в результате атаки украинского беспилотника. Это был один из аппаратов, направленных в ночь на 12 марта для совершения атак на территории России. По данным Минобороны, 25 вражеских БПЛА перехвачены дежурными средствами ПВО в небе над семью областями.