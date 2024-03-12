Курск, 12 марта, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) 12 марта попыталась прорваться в село Тёткино Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Алексей Коновалов/ТАСС

«С утра идёт обстрел населённого пункта Тёткино Глушковского района. Была попытка прорваться диверсионно-разведывательной группы, был стрелковый бой. Но никакого прорыва не было, поэтому хочу поблагодарить погрануправление Федеральной службы безопасности, Министерство обороны Российской Федерации за защиту наших территорий, нашего спокойствия», — сказал Старовойт.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта губернатор Курской области сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА над Фатежским районом. Беспилотники самолётного типа также были сбиты над Золотухинским, Курским, Солнцевским и Поныровским районами, добавил тогда он.

Позже Минобороны России проинформировало об уничтожении 25 беспилотников ВСУ, включая 11 БПЛА над Курской областью.

Ещё семь аппаратов перехватили в Белгородской, уточнило оборонное ведомство.

Так, в этом регионе беспилотник оставил без электричества семь сёл: Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенёк, Петровка и Соловьёвка. Губернатор Вячеслав Гладков дважды объявлял ракетную опасность и несколько раз оповещал об обстрелах Шебекино и населённых пунктов Шебекинского городского округа, Белгородского и Борисовского районов.

Кроме того, украинские беспилотники были сбиты в небе над Московской, Орловской, Ленинградской, Нижегородской и Воронежской областями.