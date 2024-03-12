Белгород, 12 марта, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Подготовка атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Белгородскую область была вскрыта российскими военными ещё несколько дней назад. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Любопытно, что подготовка этой атаки была вскрыта группировкой прикрытия границы ещё несколько дней назад. Последние два дня российские войска наносили точечные удары по скоплению техники и живой силы в приграничье», — говорится в сообщении.

Коц добавил, что вражеская ДРГ, которая состояла из пехоты при поддержке танков пыталась проникнуть на территорию Белгородской области под утро 12 марта. Также противник параллельно атаковал дронами, но их перехватили силы противовоздушной обороны.

«Но это не остановило «мамкиного пирожка» Буданова (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) от информационной диверсии. До выборов в России ему кровь из носу надо продемонстрировать локальный успех на территории Российской Федерации. Пусть даже мифический», — отметил военкор.

Коц призвал обратить внимание, как с началом атаки украинской ДРГ в Сеть стали вбрасывать видео о её продвижении, а эти кадры вполне вероятно были сняты заранее.

«Особенно доставляет танк с флагом Евросоюза. У вас там что, совсем кукуха отъехала? Не ведитесь на эти видео», — обратился военкор к подписчикам.

Как передавало ИА Регнум, по информации источника утром 12 марта российские силы отбили попытку прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область. По словам собеседника агентства, атака была отбита у хутора Лозовая Рудка.

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