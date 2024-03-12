Москва, 12 марта, 2024, 12:58 — ИА Регнум. На приграничной территории в районе Одноробовки российские войска уничтожили до 60 украинских террористов. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортёр, а в районе Сподарюшино — два танка», — рассказал он.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта украинские ДРГ пытались прорваться на территорию двух регионов России — Белгородскую и Курскую области.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о попытке атаки на село Тёткино Глушковского района.

Он заявил, что обстрел населённого пункта со стороны киевских боевиков был с утра. При этом глава региона отметил, что никакого прорыва не было и поблагодарил погрануправление Федеральной службы безопасности, Министерство обороны страны за защиту территорий и спокойствия жителей.

В Белгородской области попытка прорыва украинских боевиков также потерпела неудачу. Нападение террористов киевского режима отбили российские войска. По информации источника атака была остановлена у хутора Лозовая Рудка.