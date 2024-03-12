Москва, 12 марта, 2024, 12:27 — ИА Регнум. При попытке проникнуть в Белгородскую и Курскую области уничтожены более 100 боевиков украинских вооружённых формирований, шесть танков, САУ CAESAR и 20 бронемашин противника. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Станислав Красильников/РИА Новости

«С 10 марта ФСБ России совместно с приданными подразделениями ВС России пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах указанных субъектов Российской Федерации. Уничтожено свыше 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт», — пояснили в ведомстве.

Вместе с тем в ФСБ подчеркнули, что нанесение ударов по вооруженным формированиям в украинском приграничье продолжается.

Кроме того, ведомство отметило, что публикуемые видео о якобы заходе украинских вооружённых формирований в некоторые населённые пункты Белгородской и Курской областей не соответствуют действительности.

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