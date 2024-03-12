Москва, 12 марта, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Киевский режим продолжает террористическую активность в отношении России. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 12 марта журналистам, комментируя ночную атаку украинских БПЛА.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Российские военные делают всё необходимое, системы ПВО работают, отметил представитель Кремля.

«Разумеется, продолжается террористическая активность, попытки нанесения ударов по гражданским объектам и так далее со стороны киевского режима. Наши военные начеку, СВО продолжается», — сказал Песков.

Ранее в Минобороны проинформировали о попытке киевского режима совершить массовую террористическую атаку на территорию России c применением беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 марта 25 вражеских БПЛА были перехвачены в небе над семью областями. Дежурные средства ПВО уничтожили по два беспилотника над Московской и Орловской областями, семь — над Белгородской, 11 — над Курской, по одному — над Ленинградской, Брянской и Тульской областями.

Кроме того, утром беспилотники ВСУ атаковали объект топливно-энергетического комплекса на территории Кстовской промзоны в Нижегородской области. В результате вспыхнул пожар на одной из установок по переработке нефти.