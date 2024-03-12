В Кремле назвали попыткой терактов ночные атаки украинских БПЛА на Россию
Москва, 12 марта, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Киевский режим продолжает террористическую активность в отношении России. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 12 марта журналистам, комментируя ночную атаку украинских БПЛА.
Российские военные делают всё необходимое, системы ПВО работают, отметил представитель Кремля.
«Разумеется, продолжается террористическая активность, попытки нанесения ударов по гражданским объектам и так далее со стороны киевского режима. Наши военные начеку, СВО продолжается», — сказал Песков.
Ранее в Минобороны проинформировали о попытке киевского режима совершить массовую террористическую атаку на территорию России c применением беспилотников.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 марта 25 вражеских БПЛА были перехвачены в небе над семью областями. Дежурные средства ПВО уничтожили по два беспилотника над Московской и Орловской областями, семь — над Белгородской, 11 — над Курской, по одному — над Ленинградской, Брянской и Тульской областями.
Кроме того, утром беспилотники ВСУ атаковали объект топливно-энергетического комплекса на территории Кстовской промзоны в Нижегородской области. В результате вспыхнул пожар на одной из установок по переработке нефти.