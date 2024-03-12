Белгород, 12 марта, 2024, 09:16 — ИА Регнум. Российские силы отбили попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородскую область, сообщил 12 марта источник ИА Регнум.

Алексей Майшев/РИА Новости

По словам собеседника агентства, атака была отбита у хутора Лозовая Рудка.

Как передавало ИА Регнум, 17 декабря 2023 года украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорваться в Белгородскую область, в составе группы было около 20 военных. Диверсанты предприняли попытку проникнуть на территорию России в районе села Теребрено. Их обнаружили российские военные, завязался бой.

Летом 2023 года украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область. Попытку проникнуть на территорию России предприняли в Климовском районе. Российские военнослужащие и сотрудники ФСБ сорвали эти планы украинской стороны. Пятерых диверсантов уничтожили.