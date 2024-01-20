Киев, 20 января, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Ситуация в зоне проведения специальной военной операции остаётся сложной, интенсивность боевых действий по-прежнему высокая. Об этом 20 января заявил советник главы офиса лидера киевского режима Михаил Подоляк в интервью немецкой газете Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ситуация сложная, потому что интенсивность боёв не снижается, независимо от климатических факторов. Интенсивность боёв высокая», — сказал Подоляк.

Он предупредил, что если Запад не даст Украине достаточно оружия и финансовой помощи, то зона боевых действий расширится.

Вместе с тем он выразил надежду, что Берлин предоставит оружие в максимальном объёме, в том числе крылатые ракеты Taurus.

Пока без Taurus

Парламент Германии 17 января отклонил проект резолюции о поставке ВСУ ракет Taurus.

В поддержку проекта резолюции проголосовали 178 депутатов, против — 485, ещё трое депутатов воздержались.

Проект был составлен оппозиционной фракцией ХДС/ХСС. В правительстве Германии отмечали, что пока не приняли решение о поставке Украине этих ракет.

При этом в январе 2024 года представители трёх немецких партий, входящих в правящую коалицию, призвали к поставке ВСУ этих ракет. Они отметили, что такое вооружение поможет ВСУ в уничтожении Крымского моста и Черноморского флота, после чего Россия якобы уйдёт из Крыма.

В октябре 2023 года издание Bild сообщало, что правительство Германии не планирует в ближайшем будущем поставлять Украине ракеты большой дальности Taurus. По информации источника, Берлин не сообщил Киеву об официальном отказе, однако дал понять, что поставок в обозримом будущем не будет.

По данным Spiegel, канцлер Германии Олаф Шольц не утверждает решение о передаче ВСУ ракет Taurus, поскольку опасается, что этими ракетами, имеющими радиус действия до 500 км, будет нанесён удар вглубь территории России и это приведёт к последствиям для самой Германии.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в беседе с ИА Регнум ранее отмечал, что в случае поставок Taurus Украине эти ракеты будут использоваться для терактов на территории России и Москва может отреагировать на это целевыми атаками, причём не только в отношении Украины.

Нехватка оружия

Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби 18 января заявил, что украинская армия из-за отсутствия помощи США уже близка к истощению запасов некоторых вооружений. По его словам, командование ВСУ должно принимать в расчёт неопределённость с поставками военной помощи от союзников, когда планирует свои действия.

Во всём мире нет таких ресурсов военно-промышленного комплекса, достаточных для Украины и способных выдержать противостояние с российской армией, заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В частности, украинский политик упомянул артиллерийские снаряды калибра 155 мм. По его словам, производства этих боеприпасов всеми мировыми компаниями недостаточно, чтобы обеспечить ими украинских военных.

14 января украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин признал наличие больших трудностей в стране с производством артиллерийских боеприпасов. Компоненты для них, взрывчатое вещество и порох, являются дефицитными во всём мире, это касается не только Украины, но и Евросоюза, США, сказал он.

Камышин отметил, что с началом российской спецоперации западные союзники Киева нарастили поставки вооружений, но они осознали, что не могут покрыть все потребности Украины.

Вместе с тем американский журнал Military Watch Magazine, ссылаясь на данные от украинских военных, написал, что острая нехватка снарядов сказалась на артиллеристах ВСУ. Из-за этого темпы стрельбы в последнее время упали на 80–90%.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.

Положение на фронте

Ранее глава офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью газете Le Figaro признал, что Россия обладает преимуществом в воздухе, тогда как у ВСУ недостает снарядов, систем запуска ракет большой дальности и противоминных машин.

Также он сообщил, что украинские военнослужащие жалуются на нехватку живой силы и вооружения и говорят, что у них больше нет возможности наступать.

В конце декабря прошлого года стало известно, что украинские аналитики заявили, что подразделения ВСУ, находящиеся в зоне СВО на участке фронта между Работино и Вербовым в Запорожской области, оказались в критическом положении. Тогда отмечалось, что российская армия активно наступает в районе Вербового и добивается успехов.

Кроме того, 29 декабря сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times написал, что ВСУ терпят поражения по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. В статье отмечалось, что украинская армия терпит поражения на поле боя, а неудачи ВСУ наблюдаются почти везде вдоль линии соприкосновения. При этом украинских бойцов оттесняют на запад, и в ближайшее время может наступить полный крах ВСУ.

Как сообщил обозреватель, в США видят, что украинская армия едва держится и в скором времени потребуется какое-то урегулирование путем переговоров с Москвой.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, украинские войска ощущают нехватку боеприпасов и безумный напор со стороны Вооружённых сил РФ. Он добавил, что для Украины, у которой нет достаточного количества бойцов и боеприпасов на линии фронта, настало трудное время.

Также Кличко добавил, что его разочаровало решение бундестага, который большинством голосов отклонил поставку Киеву крылатых ракет Taurus.

Вместе с тем экс-глава французской Государственной службы авиационной безопасности, корпусной генерал авиации Брюно Клермон ранее говорил, что Россия значительно превосходит Украину в воздухе. По его словам, при сопоставлении сил двух стран очевидно, что российские Военно-воздушные силы и Военно-морской флот практически не пострадали за время спецоперации. Генерал подчеркнул, что контрнаступление ВСУ провалилось, в то время как «Россия с лета 2022 года находится в состоянии военной экономики, а западные санкции удалось обойти».

В свою очередь Путин 1 января заявил, что стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции находится в руках Вооружённых сил РФ. Спецоперация в целом проходит удовлетворительно, ситуация в зоне проведения СВО меняется, а противник «сдувается», сказал президент.

По мнению американского журналиста Такера Карлсона, администрация президента США Джо Байдена вопреки реальному положению дел отказывается верить в победу России в украинском конфликте. Он уточнил, что у Вашингтона больше не имеется денежных средств для помощи Украине или кому-либо ещё.

Кроме того, экс-разведчик американской армии Скотт Риттер 7 января заявил, что конфликт на Украине закончится полной капитуляцией ВСУ и переговоров не будет. По словам эксперта, Вооружённые силы России наносят удары по украинской армии для её уничтожения, что станет причиной краха главы киевского режима Владимира Зеленского.

Наступательные операции ВС РФ

18 января российские войска освободили населённый пункт Весёлое в Донецкой Народной Республике (ДНР).

По словам капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, освобождение Весёлого, как и любого другого населённого пункта на линии боевого соприкосновения, является знаковым моментом.

В разговоре с ИА Регнум он отметил, что Донецк — достаточно крупная агломерация, и если на каком-то участке оборона противника «пошатнулась» и есть возможность заходить с флангов противника, это является знаковым моментом.

Военный эксперт подчеркнул, что каждый освобождённый российскими войсками населённый пункт имеет огромное стратегическое значение, поскольку приближает главную цель спецоперации — полное освобождение Донбасса.

Менее месяца назад, в конце декабря 2023 года, ВС РФ освободили Марьинку. Об освобождении населённого пункта министр обороны РФ Сергей Шойгу 25 декабря доложил президенту Владимиру Путину.

В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин 5 января заявил, что ВСУ нужно отодвигать ещё дальше, чтобы приступить к восстановлению Донецка, Макеевки, Горловки и Ясиноватой. Он подчеркнул, что после освобождения Марьинки ситуация в Донецке стала немного спокойнее, потому что ВСУ уже не находятся так близко, как это было совсем недавно.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов 6 января отметил, что у российских военных после взятия Авдеевки появится возможность для полного освобождения территории ДНР и продвижения дальше, уже вглубь территории, контролируемой ВСУ.