Москва, 18 января, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Освобождение каждого населённого пункта на линии боевого соприкосновения является знаковым моментом. Об этом заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя освобождение российскими войсками села Весёлого в ДНР.

Константин Михальчевский / РИА Новости

«Освобождение каждого населённого пункта на линии боевого соприкосновения — это очень знаковый момент, потому что всё там достаточно плотно, агломерация, наверное, самая плотная. Поэтому это значит, что на каком-то участке оборона противника пошатнулась и есть возможность заходить с флангов противника, и именно это является знаковым моментом», — приводит газета «Известия» слова Дандыкина.

Военный эксперт подчеркнул, что каждый освобождённый российскими войсками населённый пункт имеет огромное стратегическое значение, поскольку приближает главную цель спецоперации — освобождение Донбасса.

Как передавало ИА Регнум, 18 января в Минобороны РФ проинформировали, что на донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск был освобождён населённый пункт Весёлое Донецкой Народной Республики. В Минобороны уточнили, что ВС РФ на данном направлении уничтожили свыше 260 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей противника.

Министр обороны России Сергей Шойгу 25 декабря 2023 года доложил президенту Владимиру Путину о том, что российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной республике. Взятие Марьинки в ДНР даёт российским войскам возможности для дальнейших действий, уточнил глава Минобороны РФ.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение города Марьинки дало России больше возможностей для обеспечения безопасности ДНР. После освобождения Марьинки ситуация в Донецке стала немного спокойнее, потому что ВСУ уже не находятся так близко, как совсем недавно, уточнил он.

Пушилин добавил, что ВСУ нужно отодвигать ещё дальше, чтобы приступить к восстановлению Донецка, Макеевки, Горловки и Ясиноватой, власти республики уже работают над несколькими проектами по восстановлению.