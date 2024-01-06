Москва, 6 января, 2024, 13:42 — ИА Регнум. После взятия Авдеевки у российских военных появится возможность для освобождения Донецкой Народной Республики и продвижения дальше уже вглубь территории противника. Об этом заявил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Будем стараться брать Авдеевку, не торопясь, чтобы сохранить численный состав. Так было, кстати, на всех других направлениях. Основная задача — сократить количество потерь», — цитирует Глазунова «Лента. ру».

По мнению военного эксперта, предположить, сколько времени необходимо на взятие Авдеевки, сейчас сложно. Всё зависит от подготовки военных и оснащения как ВС РФ, так и ВСУ, считает Олег Глазунов.

Как сообщало ИА Регнум 6 января, российские военные начали штурм Авдеевки в ДНР по всем направлениям. Информацию о наступлении ВС РФ на этом участке фронта подтверждают и на стороне противника. Начальник назначенной Киевом Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявлял, что российские бойцы начали штурмовать Авдеевку по всем направлениям.