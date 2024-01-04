Париж, 4 января, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Россия значительно превосходит Украину в воздухе, заявил экс-глава французской Государственной службы авиационной безопасности, корпусной генерал авиации Брюно Клермон.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В этой сфере превосходство российской армии значительно. Оно препятствует продвижению украинских войск», — сказал он в интервью журналу Valeurs Actuelles.

По его словам, при сопоставлении сил двух стран очевидно, что российские Военно-воздушные силы и Военно-морской флот практически не пострадали за время спецоперации.

Генерал подчеркнул, что контрнаступление ВСУ провалилось, в то время как «Россия с лета 2022 года находится в состоянии военной экономики, а западные санкции удалось обойти».

Как сообщало ИА Регнум, бывший американский посол в НАТО Иво Даалдер заявил, что Украина может потерпеть поражение уже в первой половине 2024 года из-за политических изменений в США и сокращения поддержки со стороны Вашингтона.

Советник аналитического центра при правительстве Украины Николай Белесков признал, что ВСУ идут к поражению. По его словам, недостаточные поставки вооружения и боеприпасов киевской армии от западных союзников привели украинскую армию к провалу.