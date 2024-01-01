Москва, 1 января, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции находится в руках Вооружённых сил РФ. Об этом 1 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными в госпитале им. А. А. Вишневского.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Если смотреть по итогам года, самое важное — то, что вы на фронте все держите жёстко и, более того, практически стратегическая инициатива находится в наших руках сегодня», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что спецоперация РФ на Украине в целом проходит удовлетворительно. Он также отметил, что ситуация в зоне проведения СВО меняется, противник сдувается.

Также глава государства отметил, что Вооружённые силы России становятся настолько боеспособными, насколько не готова ни одна армия в мире.

Министр обороны России Сергей Шойгу 26 декабря объявил об успешном выполнении задачи по срыву контрнаступления ВСУ. Он отметил, что этому способствовали эффективная оборона ВС РФ, высокая боеспособность её подразделений и надёжность военной техники. Но в первую очередь выполнению задачи содействовали умелые действия российских военных и их самоотверженность, добавил он.