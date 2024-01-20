Киев, 20 января, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Глава офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью газете Le Figaro признал, что Россия обладает преимуществом в воздухе, тогда как у ВСУ недостает снарядов, систем запуска ракет большой дальности и противоминных машин.

Global Look Press

Также он сообщил, что украинские военнослужащие жалуются на нехватку живой силы и вооружения и говорят, что у них больше нет возможности наступать.

Как передавало ИА Регнум, Ермак, оценивая в интервью испанской газете Mundo результаты ВСУ в 2023 году, сказал, что контрнаступление «прошло довольно успешно», учитывая предоставленную военную помощь Запада. Также он признался, что ситуация на фронте вступила в «сложную» фазу для Киева в условиях превосходства России и в оружии, и в численности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Ермака об «успешном контрнаступлении ВСУ» написала, что он забыл добавить «для России».

Экс-глава французской Государственной службы авиационной безопасности, корпусной генерал авиации Брюно Клермон ранее говорил, что Россия значительно превосходит Украину в воздухе. По его словам, при сопоставлении сил двух стран очевидно, что российские Военно-воздушные силы и Военно-морской флот практически не пострадали за время спецоперации. Генерал подчеркнул, что контрнаступление ВСУ провалилось, в то время как «Россия с лета 2022 года находится в состоянии военной экономики, а западные санкции удалось обойти».

17 ноября официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат утверждал, что устаревшие модификации американских истребителей F-16 не смогут эффективно противостоять российским Су-35. По его словам, F-16 устаревшей линейки будут способны защищать от российских беспилотников, но для достижения превосходства в воздухе Киеву нужны боевые самолёты, характеристики которых не будут уступать российским машинам Су-30, Су-34 и Су-35.

1 января президент Росси Владимир Путин заявил, что стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции находится в руках Вооружённых сил РФ. Спецоперация в целом проходит удовлетворительно, ситуация в зоне проведения СВО меняется, а противник «сдувается», сказал президент.