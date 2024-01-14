Киев, 14 января, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Украинский оборонно-промышленный комплекс столкнулся с большими трудностями в производстве артиллерийских боеприпасов. Об этом 14 января заявил министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин.

Peter Druk/Global Look Press

«Тяжелее всего идёт производство артиллерийских боеприпасов, потому что это дефицитная позиция глобально в мире. Компоненты для ее производства, взрывчатое вещество и порох, являются дефицитными в мире. Речь не только про Украину, но и про Евросоюз, США», — заявил он в эфире телеканала «Рада».

О дефиците боеприпасов в Киеве заявляли неоднократно, но западные партнёры, которые с началом российской спецоперации нарастили поставки вооружений, признали, что не могут покрыть все потребности Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне СВО меняется и противник сдувается. По словам главы государства, у Киева заканчиваются боеприпасы, потому что снаряды расходуются по 5 тыс. в сутки, а США производят по 14 тыс. в месяц. Россия нарастила выпуск снарядов и продолжит это делать, причем кратно, добавил Путин.

Позднее экс-главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес также заявил, что у ВСУ заканчиваются снаряды. Как он отметил, если ситуация не изменится, Киев не сдержит наступление ВС России и потеряет контроль над территориями. После этого корреспондент Гуидо Шмидтке заявил, что ВСУ сократили применение артиллерии на 90% по сравнению с летними показателями из-за дефицита боеприпасов.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 11 января оповестил, что США прекратили поставки огнестрельного оружия и военной техники на Украину до одобрения Конгрессом запроса на продолжение финансирования. В последний переданный Киеву пакет военной помощи на сумму 250 млн долларов вошли боеприпасы и оборудование для систем ПВО, ракеты, артиллерийские снаряды и противотанковые средства, а также более 15 млн патронов.