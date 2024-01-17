Берлин, 17 января, 2024, 21:47 — ИА Регнум. Парламент Германии 17 января отклонил проект резолюции о поставке Вооружённым силам Украины крылатых ракет Taurus.

(сс) ILA-boy

В поддержку проекта резолюции проголосовали 178 депутатов, против — 485, ещё трое депутатов воздержались.

Проект был составлен оппозиционной фракцией ХДС/ХСС. В правительстве Германии отмечали, что пока не приняли решение о поставке Украине этих ракет.

При этом в январе 2024 года представители трёх немецких партий, входящих в правящую коалицию, призвали к поставке ВСУ этих ракет. Они отметили, что такое вооружение поможет ВСУ в уничтожении Крымского моста и Черноморского флота, после чего Россия якобы уйдёт из Крыма.

В октябре 2023 года издание Bild сообщало, что правительство Германии не планирует в ближайшем будущем поставлять Украине ракеты большой дальности Taurus. По информации источника, Берлин не сообщил Киеву об официальном отказе, однако дал понять, что поставок в обозримом будущем не будет.

По данным Spiegel, канцлер Германии Олаф Шольц не утверждает решение о передаче ВСУ ракет Taurus, поскольку опасается, что этими ракетами, имеющими радиус действия до 500 км, будет нанесён удар вглубь территории России и это приведёт к последствиям для самой Германии.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в беседе с ИА Регнум ранее отмечал, что в случае поставок Taurus Украине эти ракеты будут использоваться для терактов на территории России и Москва может отреагировать на это целевыми атаками, причём не только в отношении Украины.