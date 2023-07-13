Москва, 13 июля, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил 13 июля, что поставки Украине новых вооружений будут разжигать конфликт.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины», — сказал президента на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

Путин заявлял на ПМЭФ-2023, что американские истребители, в случае получения их Украиной, будут гореть так же, как и немецкие танки Leopard. Он также констатировал, что НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт.

11 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО активно вовлечена в конфликт на Украине, хотя Запад утверждает обратное. Страны альянса посылают в зону боевых действий не только оружие и инструкторов, но и наёмников, а также помогает ВСУ разведданными.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 12 июля, что Североатлантический альянс поставляет Украине оружие и военную технику для того, чтобы у Киева на будущих переговорах были более выгодные позиции. Он добавил, что НАТО считает своим приоритетом поставки Украине продвинутых систем вооружения и боеприпасов к ним.