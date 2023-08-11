Берлин, 11 августа, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Власти Германии сомневаются по поводу передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Как стало известно 11 августа, ведомство федерального канцлера и минобороны страны опровергли сообщения СМИ о якобы принятом положительном решении.

IMAGO/Arnulf Hettrich/Global Look Press Ракета Taurus

«Касательно текущего положения дел по вопросу передачи Taurus Украине никаких изменений не произошло. Политическое решение о передаче не принято», — сообщило издание Bild.

Отмечается, что подготовка к принятию решения не ведётся. Об этом изданию анонимно заявил высокопоставленный чиновник в правительстве ФРГ.

Ракеты Taurus Киев запросил у Берлина в конце мая. Перед этим о необходимости этих ракет заявляли отдельные немецкие политики, но социал-демократы были против. Авторы журнала Der Spiegel писали, что правительство Германии рассматривало варианты передачи Украине ракет Taurus из запасов Бундесвера, и что якобы велись засекреченные переговоры об этом. По информации издания, канцлер Германии Олаф Шольц с помощью модификаций Taurus хотел исключить потенциальную возможность нанесения Киевом ударов по территории России. Якобы канцлер может одобрить поставки только после этого. Позднее новостной портал t-online сообщил, что Германия намерена «в ближайшее время» объявить о поставках Taurus, вопрос которых прорабатывается в ведомстве федерального канцлера. Как писало издание, командование ВВС республики одобрило поставки.

Около 600 ракет Taurus были закуплены 10 лет назад. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, уже поставленных на Украину, но с большей дальностью. Россия неоднократно подчёркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении военных затягивают конфликт и не меняют ситуацию в зоне боевых действий. В беседе с ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович заявил, что в случае поставок Taurus киевским властям ракеты будут использоваться для терактов на территории России, и Москва может отреагировать на это целевыми атаками, причём не только в отношении Украины.