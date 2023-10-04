Берлин, 4 октября, 2023, 21:39 — ИА Регнум. Правительство Германии не планирует поставлять Украине ракеты большой дальности Taurus в обозримом будущем, сообщила 4 октября немецкая газета Bild, ссылаясь на источник в правительственных кругах.

(сс) ILA-boy

По данным издания, Берлин не сообщил Киеву об официальном отказе поставить ракеты, но дал понять, что не собирается отправлять их на Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц таким образом не исключил передачу ракет в дальнейшей перспективе.

«Шольц теоретически оставляет этот вариант открытым на будущее, но поставка считается крайне маловероятной», — отметили в издании.

Сообщается, что в правительстве Германии опасаются использования Taurus для ударов по Крымскому мосту.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать небольшую партию ракет ATACMS. 3 октября помощник министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш заявил о готовности Вашингтона поставлять тактические ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами, если Байден отдаст это распоряжение.

Военный эксперт Максим Тумбарцев в беседе с ИА Регнум заявил, что ракеты Taurus могут увеличить потенциал ВСУ, но их применение не повлияет на ситуацию на фронте. Он напомнил, что британские ракеты Storm Shadow не дали ВСУ особых преимуществ. Эксперт также отметил, что не все типы Taurus увеличат возможности украинской армии, а только наиболее эффективные, дальность которых достигает 500 км.