Давос, Швейцария, 18 января, 2024, 00:21 — ИА Регнум. Во всём мире нет таких ресурсов военно-промышленного комплекса, достаточных для Украины и способных выдержать противостояние с российской армией, заявил 17 января лидер киевского режима Владимир Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«В мире нет на сегодня достаточного объёма производства на примере артиллерии, достаточного для украинской армии, чтобы выдерживать противостояние с российской армией», — сказал Зеленский.

В частности, украинский политик упомянул артиллерийские снаряды калибра 155 мм. По его словам, производства этих боеприпасов всеми мировыми компаниями недостаточно, чтобы обеспечить ими украинских военных.

Как сообщало ИА Регнум, 14 января украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин признал наличие больших трудностей в стране с производством артиллерийских боеприпасов. Компоненты для них, взрывчатое вещество и порох, являются дефицитными во всём мире, это касается не только Украины, но и Евросоюза, США, сказал он.

С началом российской спецоперации западные союзники Киева нарастили поставки вооружений, но они осознали, что не могут покрыть все потребности Украины.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов 17 января назвал российскую армию самой боеспособной в мире. В рейтинге сильнейших армий мира по версии Global Firepower Index ВС России заняли второе место, но если говорить о боеспособности армий, то российская, безусловно, находится на первом месте, подчеркнул аналитик.

Подводя итоги 2023 года президент России Владимир Путин отметил, что этот период был напряжённым. Однако Западу не удалось нанести стратегическое поражение РФ. Более того, миф о якобы неуязвимости западной военной техники был разрушен российскими военными, а Украина понесла огромные потери, пытаясь показать странам НАТО якобы успех контрнаступления, заявил глава государства.