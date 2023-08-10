Москва, 10 августа, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Если Германия всё-таки решится поставить киевскому режиму ракеты Taurus и те будут использоваться для терактов на территории РФ, Москва может отреагировать на это целевыми атаками, причём не только в отношении Украины. Об этом корреспонденту ИА Регнум 10 августа заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее депутат бундестага Севим Дагделен предупредила, что поставка Украине крылатых ракет дальнего действия Taurus может спровоцировать очередную эскалацию и втянуть Германию в прямой конфликт с РФ, так как эти ракеты могут поражать российские города далеко за пределами границы.

Как отметил Мендкович, это уже не первый голос, который озвучивает критику немецких программ помощи Украине. Правда, чаще всего звучат ссылки на то, что на это уходит слишком много средств и слишком много запасов бундесвера, которых не хватает самой Германии, и её армия теряет боеспособность.

«Однако прогноз [Дагделен] верен, — согласился эксперт. — Поскольку эти ракеты могут использоваться только для совершения терактов в глубоком российском тылу, риска эскалации и каких-то симметричных действий со стороны России в отношении Германии, которая хочет оказать пособничество террористам, сложно будет избежать».

При этом на Западе, как полагает Мендкович, всё большая часть экспертного и политического сообщества сознаёт, что усиление атак против России приводит исключительно к сплочению российского общества, которое привержено идее отстоять свой суверенитет и суверенитет братской Украины, которая сейчас фактически оккупирована марионеточным режимом и НАТО. А что касается ответных действий РФ на применение Taurus по её городам, то они могут носить разный характер. В том числе меры могут быть приняты и без прямого объявления войны.

«Например, возможны целевые атаки против лиц, причастных к организации терактов на территории России», — заметил Мендкович.

Ранее ИА Регнум сообщало, что больше половины граждан Германии высказались против поставок крылатых ракет Taurus украинской армии. Лишь 28% респондентов считают, что ФРГ должен снабдить Киев таким оружием. Большинство (66%) считают такие действия ошибочными.

Однако источники в германском правительстве сообщают, что оно скоро объявит о таких поставках. Есть информация, что на этом настаивают в оппозиции, но также и представители партий, входящих в правящую коалицию. Офис канцлера уже запросил у минобороны отчёт по Taurus — сколько их в ФРГ и насколько они эффективны.

Как полагает военный эксперт Максим Тумбарцев, Taurus действительно могут увеличить возможности ВСУ, однако, как и в случае с британскими Storm Shadow, не окажут решающего влияния на ход боевых действий.