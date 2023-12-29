Москва, 29 декабря, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражения по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации, сообщил 29 декабря старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украина сталкивается с огромной проблемой <…> несёт всё больше и больше потерь на поле боя», — говорится в материале.

В статье отмечается, что украинская армия терпит поражения на поле боя, а неудачи ВСУ наблюдаются почти везде вдоль линии соприкосновения. При этом украинских бойцов оттесняют на запад, и в ближайшее время может наступить полный крах ВСУ.

Как сообщил обозреватель, в США видят, что украинская армия едва держится и в скором времени потребуется какое-то урегулирование путем переговоров с Москвой.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу 19 декабря заявил, что потери украинской армии с начала спецоперации составили более 383 тысяч военнослужащих. Кроме того, за это время российские военные уничтожили в зоне СВО 14 тысяч танков, 553 самолёта и 259 вертолётов ВСУ.

Шойгу 25 декабря доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Марьинки. Глава ведомства отметил, что это позволяет эффективнее защищать Донецк от огня ВСУ. Известно, что после освобождения района основной городской застройки ВСУ попытались удержать окраины Марьинки по улицам Ивана Франко и Леси Украинки. Однако украинские бойцы не смогли организовать серьёзное сопротивление и были выдавлены за пределы города.